Incidente sulla Provinciale Molfetta-Terlizzi: centauro trasportato in codice rosso al Policlinico di Bari

MOLFETTA - Questa mattina, intorno alle 9.30, si è verificato un brutto incidente sulla provinciale Molfetta-Terlizzi che ha coinvolto una moto Augusto e una Citroen. Nello scontro, è stato il centauro ad avere la peggio, trasportato in codice rosso al Policlinico di Bari per ricevere le cure necessarie.Purtroppo, l'incrocio in cui si è verificato l'incidente è stato teatro di diversi altri sinistri in passato. Nonostante il comitato di quartiere abbia spinto per l'installazione di rotatorie, le quali sono state deliberare, sembra che la loro effettiva implementazione sia ancora ferma.L'incidente odierno mette in luce nuovamente la criticità di quell'incrocio e la necessità di adottare misure efficaci per migliorare la sicurezza stradale. Il trasporto in codice rosso del centauro sottolinea l'urgenza di attuare interventi tempestivi per prevenire futuri sinistri.