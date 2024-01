Drammatico incidente a Lonato del Garda: 53enne perde la vita in un incendio

BRESCIA - Ancora una volta, un tragico incidente sul lavoro ha colpito la Feralpi di Lonato del Garda, nella provincia di Brescia. Nella mattina di oggi, domenica 21 gennaio, un uomo di 52 anni ha perso la vita in un incendio che ha coinvolto il mezzo su cui stava operando.Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, l'operaio stava spostando materiale incandescente quando, per cause ancora da accertare, avrebbe accidentalmente rovesciato il materiale sul mezzo, innescando un violento incendio. L'allarme è stato segnalato poco dopo le 5 del mattino, quando la zona era ancora avvolta dall'oscurità. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente presso l'acciaieria, trovando il veicolo ancora avvolto dalle fiamme.I soccorritori hanno scoperto che in quel momento era in turno un operaio, e hanno tentato di contattarlo senza successo. Dopo circa mezz'ora di strenua lotta contro le fiamme, una volta che l'incendio è stato domato, è stata fatta la tragica scoperta: il corpo del lavoratore di 52 anni giaceva carbonizzato all'interno del mezzo.I carabinieri, insieme ai tecnici di Ats (Azienda Tutela della Salute) e Arpa (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente), sono ora al lavoro per effettuare tutti i rilievi del caso e comprendere le cause esatte dell'incidente. Si ritiene che la vittima fosse un operaio di una ditta esterna all'azienda. Questo ennesimo incidente sottolinea l'importanza di mantenere elevati standard di sicurezza sul luogo di lavoro e l'urgente necessità di indagini approfondite per prevenire futuri incidenti simili.