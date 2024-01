Serie C, il Foggia perde 1-3 con l' Avellino allo Zaccheria

- Terza sconfitta interna del Foggia che perde 1-3 con l’ Avellino allo “Zaccheria” nella ventiduesima giornata, la terza di ritorno del girone C di Serie C. Nel primo tempo al 4’ i dauni passano in vantaggio con Millico, al 13’ gli irpini pareggiano per merito di Cionek e al 27’ Gori realizza la seconda rete dei campani. Nel secondo tempo al 19’ Ricciardi segna il terzo gol dell’ Avellino. Nona sconfitta in questo campionato, la terza consecutiva per il Foggia che è al quattordicesimo posto in classifica con 25 punti. Ottava vittoria esterna dell’ Avellino, secondo con 41 punti.