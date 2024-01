Incidente sulla SS100 a Gioia del Colle: camion esce di strada e causa disagi alla circolazione

GIOIA DEL COLLE - Nella mattinata odierna, un incidente si è verificato sulla SS100 all'altezza di Gioia del Colle, in direzione Bari. Un camion a doppio rimorchio è uscito dalla carreggiata, sfondando il guardrail e terminando la sua corsa in un fossato. Fortunatamente, non sono stati coinvolti altri veicoli nell'incidente.La dinamica dell'accaduto è ancora da chiarire, ma alcune ipotesi indicano che l'autista potrebbe aver perso il controllo del tir a causa di un colpo di sonno. L'uomo alla guida del camion ha riportato lievi ferite ed è stato trasportato al Miulli di Acquaviva in codice giallo per ricevere le cure necessarie.Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri del nucleo radiomobile di Gioia, i Vigili del Fuoco di Putignano, il personale del 118 e gli operatori Anas. La circolazione è stata fortemente compromessa, causando rallentamenti in entrambe le direzioni.