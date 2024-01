Inter imbattibile: nerazzurri vincono 5-1 contro il Monza e allungano a +5 sulla Juve

Fc Inter fb





Già prima del rigore trasformato da Calahnoglu, ossia già nei primi minuti di gara Lautaro potrebbe sbloccare la partita. Thuram dovrà attendere il finale di gara per firmare la rete personale, ma il francese è sempre propositivo con assist e bel gioco. È poco dopo infatti Lautaro firma il 2-0 su assist di Dimarco; quest'ultimo sfiora il terzo gol. I padroni di casa accorciano le distanze, ma il gol di Pessina è annullato dal Var.







L'Inter però dilaga in gioco e realizzazione che però arrivano nel finale prima con un altro rigore targato Lautaro e infine con la la quinta rete di Thuram. La squadra di Inzaghi ora guarda all'appuntamento di Supercoppa. Thuram continua a cercare il gol prima e dopo l'intervallo e Palladino prova a mettere campo e benzina dalla panchina inserendo Kyriakopoulos e Colombo, ma è Calahnoglu a firmare la doppietta e la terza rete interista. Il turco è servito magistralmente da Thuram. L'arbitro concede un altro penalty questa volta per il Monza e Pessina non fallisce.

Il cammino dell'Inter è inarrestabile, anche in trasferta. Torna a Milano da Monza con altri tre punti in classifica e cinque reti rifilate alla squadra di Palladino. La qualità dei nerazzurri è nettamente superiore agli avversari. Sono efficaci in tutte le manovre offensive a cui partecipano anche Pavard e De Vrij.