Inter, la gioia di Frattesi: 'Gruppo fantastico. L'esultanza? Avrei fatto anche peggio'

Le parole del match winner di Inter-Verona: il suo gol al 93' ha regalato i tre punti ai nerazzurri

Il 93' è il minuto di Davide Frattesi. Aveva segnato il suo primo gol in nerazzurro nel derby vinto per 5-1, nella porta sotto alla curva interista, proprio al 93'. Ha concesso il bis, contro il Verona: un gol pesantissimo, da 3 punti, nei minuti di recupero di un match assurdo, vinto dall'Inter con cuore e anche un pizzico di fortuna.

Queste le sue parole nel post-partita, dopo che la sua esultanza ha fatto impazzire tutta San Siro: il suo balzo sulle transenne, il suo grido di gioia, sono la copertina di questa vittoria.

“La cosa più importante è che c’è un gruppo fantastico, anche chi gioca meno si sente importate come gli altri e questo è fondamentale in un’annata così lunga. L’esultanza? Avrei fatto anche peggio, mi sono limitato. Il gol? Era una palla simile a quella contro la Real Sociedad: in questo caso c’è stata una respinta, ho seguito l’azione, mi sono buttato e ho avuto fortuna. C’è stato un periodo difficile perché quando sei abituato a giocare non è facile, non avevo sempre il motore al 100% ma questo gol mi darà ancora più fiducia e spero di aiutare ancor di più la squadra. Le partite difficili sono anche queste, quelle sporche, credo che vincere queste partite possa essere la chiave.”

