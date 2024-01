Altamura. Deposito di scorie nucleari. No senza se e senza ma!

(Vitantonio Petronella - Sindaco di Altamura)





Sull’impetuosa onda emozionale del rifiuto per quel che è comunemente avvertito alla stregua di un insidioso pericolo per l’ambiente, si continua ovviamente a tacere il dato della versione del Governo nazionale circa l’idoneità del paio di siti murgiani individuati e la sostanziale assenza di rischi per la salute collettiva, come quell’altro degli abbondanti vantaggi occupazionali che la costruzione e la gestione d’una rimessa di scorie del tipo comportano per il territorio coinvolto, anche nel lungo termine.



Già, perché le due zone identificate, come le restanti quarantanove inserite nell’elenco di quelle idonee ad ospitare l’impianto (CNAI - Carta Nazionale delle Aree Idonee), rappresentano anzitutto il frutto di una selezione passata per i filtri della Isin (Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione) e della Sogin (Società Gestione Impianti Nucleari), prima di essere fatta propria con ufficialità dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.



Di norma, ogni Deposito copre un’area di 110 ettari, ai quali vanno aggiunti altri 40 di Parco Tecnologico, vale a dire un vero e proprio centro studi sul trattamento degli scarti radioattivi e sullo smantellamento delle centrali nucleari, ma pure un perimetro di superficie pensato con lo scopo specifico di ridurre al minimo l’impatto ambientale dell’installazione. All’interno di questa, barriere naturali e artificiali si alternano per garantire sicurezza entro parametri IAEA (International Atomic Energy Agency). I principali attori di questa protezione sono celle in calcestruzzo armato destinate ad ospitare altri blocchi in cemento speciale, a volta loro a copertura di recipienti in metallo contenenti i rifiuti (ormai in stato di condizionamento).



Tutti i Depositi, inoltre, sono sottoposti ad una vigilanza costante da parte delle autorità scientifiche preposte e hanno senso d’esistere per tre secoli, il periodo tecnicamente sufficiente perché il flusso radiogeno scenda a valori insignificanti. Al principio di questo lasso temporale, un importante risvolto benefico è offerto dallo sviluppo dell’occupazione, che non solo prende forma in diverse migliaia di unità assunte nella fase della costruzione, ma pure si protrae per quella della gestione (fino a 1.000 posti di lavoro) durante il quarantennio successivo, senza contare il rafforzamento delle infrastrutture connesse (reti viarie) e i positivi riflessi sulla crescita demografica.



Non è un caso che vi siano Comuni che, quando non abbiano il proprio territorio menzionato dalla Carta, facciano a gara per proporsi ad ospitare questo genere di struttura, gli stessi ai quali il Primo Cittadino di Altamura ha rimandato il Governo per la selezione finale dei siti dove allocare gli speciali giacimenti.



“Ci sono Comuni italiani” - ha infatti tenuto a precisare - “che si sono candidati per realizzare il deposito nazionale. Pertanto, si persegua questa strada di dare ascolto ai Comuni che hanno espresso tale volontà”.



Ora la palla passa al Ministero, al quale spetterà di valutare le resistenze emerse dalle istituzioni territoriali, il cui concerto rappresenta un fattore essenziale per l’innesco di decisioni di questa portata.

