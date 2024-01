Investito il presidente di una cooperativa a Sannicandro

SANNICANDRO DI BARI - Ieri pomeriggio, il presidente di una cooperativa è stato investito all'interno di un oleificio a Sannicandro. L'uomo è stato colpito da un carrello elevatore durante le operazioni di carico della merce, mentre il veicolo stava operando in retromarcia.Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il 118. L'operaio alla guida del carrello elevatore è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Miulli di Acquaviva, ma fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. La dinamica e le cause dell'accaduto restano ancora da chiarire.