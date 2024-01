Kate Middleton ricoverata per un intervento chirurgico: convalescenza prolungata a Windsor

Kate Middleton fb

LONDRA - Kate Middleton è stata ricoverata alla London Clinic di Londra per un intervento chirurgico all'addome, come confermato da un portavoce di Kensington Palace. L'operazione è stata eseguita con successo, ma i medici hanno raccomandato un periodo di convalescenza di 10-14 giorni. Dopo il ricovero, la principessa del Galles continuerà la sua ripresa nel castello di Windsor.Il comunicato ufficiale di Kensington Palace ha sottolineato che Kate "difficilmente tornerà alle funzioni pubbliche prima di Pasqua". Questa prospettiva ha alimentato speculazioni sulla natura dell'intervento, sebbene fonti non ufficiali citate da tabloid britannici abbiano rassicurato che non è legato a un tumore.La 42enne moglie dell'erede al trono britannico ha manifestato il desiderio di mantenere la sua vita il più normale possibile per i suoi figli. Il comunicato afferma che Kate "si scusa" per il rinvio dei suoi impegni imminenti e spera di poterli recuperare quanto prima.Tra gli impegni potenzialmente posticipati, secondo fonti non ufficiali, c'era anche una possibile visita in Italia nei primi mesi del 2024 per Kate e il Principe William. La coppia reale britannica ha chiesto comprensione per la decisione di mantenere riservate le informazioni mediche personali di Kate.