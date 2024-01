Rutigliano: partita la Fiera del Fischietto con la tradizionale benedizione degli animali

RUTIGLIANO - Con la tradizionale benedizione degli animali, a Rutigliano ha preso ufficialmente il via la Fiera del Fischietto in Terracotta 2024. La comunità rutiglianese si è ritrovata, nel primo pomeriggio odierno, sul sagrato della chiesa di San Domenico per il rito che, da secoli, rinnova l’indissolubile legame tra la storica kermesse e la ricorrenza di sant’Antonio Abate.Dopo i saluti istituzionali – presenti, al fianco del sindaco di Rutigliano Giuseppe Valenzano, il sindaco di Bari Antonio Decaro, il sindaco di Terlizzi Michelangelo De Chirico e il consigliere regionale Francesco Paolicelli -, il parroco don Angelo Bosco ha svolto la consueta benedizione, vissuta, con un forte senso coinvolgimento, dai tantissimi presenti.A margine della stessa, presso il museo del fischietto in terracotta Domenico Divella, si è vissuto un altro momento molto importante della giornata: il rilascio dell’annullo filatelico a cura di Poste Italiane. Un momento che ha visto, fianco a fianco, il sindaco Valenzano e il sindaco De Chirico: proprio Rutigliano e Terlizzi, infatti, rientrano tra i sei comuni pugliesi aderenti all’Associazione italiana Città della Ceramica.Il primo dei tre giorni dedicati alla Fiera del Fischietto in Terracotta – che, come da programma, si svolgerà anche il 20 e il 21 gennaio nel borgo antico – è proseguito, poi, nella pineta comunale, scenario impreziosito dagli stand gastronomici di plurime realtà associazionistiche del territorio e, soprattutto, dalle tradizionali bancarelle dei maestri figuli locali.