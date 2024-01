'La casa capovolta', la prima installazione mobile in Italia arriva a Bari

BARI - Dal 1° febbraio e per tutto il mese nel centro commerciale Mongolfiera Santa Caterina a Bari apre al pubblico la “Casa Capovolta”, una casa con il tetto piantato nel terreno e il pavimento per aria.Una visione del mondo fuori dal comune, una struttura di 72 mq per un’altezza di 6 metri, cinque stanze diverse pronte a soddisfare gli animi pop ed eclettici di tutti i visitatori.Ogni ospite potrà passeggiare sul soffitto, con letti, tavoli e sedie sopra la propria testa.Cucina, bagno, salotto, sala da pranzo e garage, ambienti e arredi in stile pop art, il tutto montato secondo una prospettiva ribaltata sulla superficie superiore, con uno straordinario effetto visivo.Il visitatore, infatti, ha l’impressione di sfidare la gravità perché cammina sulla parete superiore e alzando lo sguardo nota tutti gli ambienti capovolti.Nell’era degli “autoscatti” ecco una maxi struttura dove la realtà si confronta con l’illusione e diventa ottimo spunto per selfie da capogiro!L’ingresso è gratuito per tutti i clienti che dall’1 al 29 febbraio effettueranno nella stessa giornata acquisti in due o più punti vendita del centro commerciale Santa Caterina per un valore complessivo minimo di euro 25 (scontrini cumulabili).La Casa Capovolta sarà aperta al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 20:30 e la domenica dalle ore 10:30 alle ore 13:30 e dalle ore 15:30 alle ore 20:30. Regolamento sul sito www.mongolfierasantacaterina.it.“Con questa iniziativa, - spiega Mariateresa Masciopinto direttore del Centro Commerciale - vogliamo offrire al pubblico una straordinaria esperienza visiva e sensoriale, sfidando le loro percezioni e aprendo nuove prospettive”.