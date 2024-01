La Corea del Nord testa un sistema d'arma nucleare sottomarino

SEUL - La Corea del Nord ha dichiarato di aver testato un sistema d'arma nucleare sottomarino come risposta alle esercitazioni navali congiunte di Giappone, Stati Uniti e Corea del Sud. Il test è stato giustificato come difesa contro le minacce percepite alla sicurezza del paese nel Mare orientale della Corea.Secondo quanto riportato dal ministero della Difesa nordcoreano, riportato dall'agenzia di stampa statale Kcna, le esercitazioni di Giappone, Stati Uniti e Corea del Sud "minacciano seriamente la sicurezza del paese, per questo abbiamo condotto un importante test del sistema d'arma nucleare sottomarino Haeil-5-23 in fase di sviluppo nel Mare orientale della Corea".