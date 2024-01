La Ocean Viking torna in mare: terminato il sequestro amministrativo nel porto di Bari

BARI - Il periodo di detenzione della nave Ocean Viking, gestita dall'organizzazione non governativa francese Sos Mediterranee, è terminato dopo 20 giorni di sequestro amministrativo al porto di Bari. La nave, che aveva a bordo 244 migranti salvati da naufragi nel mar Mediterraneo, era stata fermata a seguito del decreto Piantedosi.Un membro dell'equipaggio spiega che la nave è stata bloccata due volte in due mesi e assegnata sistematicamente a porti lontani nel 2023, navigando complessivamente per 67 giorni. Il sequestro sembrerebbe essere stato causato da una deviazione dalla rotta verso Bari, benché l'organizzazione abbia sottolineato che questa deviazione non ha influenzato significativamente il viaggio.I soccorsi dei 244 migranti erano stati effettuati sotto il coordinamento delle autorità marittime.