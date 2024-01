Chiara Falcone

MANFREDONIA - Chi è la più bella del reame? Lo scopriremo a Carnevale! Siamo felici di annunciare che sono ufficialmente aperte le iscrizioni al concorso per eleggere la Reginetta del Carnevale di Manfredonia. Lo rende noto l'ufficio stampa del Carnevale di Manfredonia 2024.Per l’edizione 2024 del Carnevale di Manfredonia verranno elette due reginette, una scelta dalla giuria tecnica e l’altra dai social.Entrambe riceveranno come premio un gioiello offerto dalla Gioielleria Cosentino.Per le iscrizioni basta rivolgersi all’Associazione “La Fenice”, oppure chiamare il numero 334.1620008 (Domenico Di Candia) o, ancora, recarsi personalmente presso la sede dell’associazione sita in Via Arpi 15 a Manfredonia.