Tennis, Australian Open: Jasmine Paolini vola al terzo turno, Sonego e Zeppieri eliminati

Nel secondo turno degli Australian Open a Melbourne, Lorenzo Sonego perde in quattro set, 6-4 6-7 6-3 7-6 in 3 ore e 25 minuti con lo spagnolo Carlos Alcaraz e viene eliminato. Giulio Zeppieri è sconfitto in cinque set, 3-6 6-7 6-2 6-4 6-4 dal britannico Cameron Norrie.Tra le donne nel secondo turno Jasmine Paolini vince in due set, 6-2 6-3 in un’ora con la tedesca Tatjana Maria e vola al terzo turno. Martina Trevisan perde 6-4 6-4 con la francese Oceane Dodin ed è eliminata. Elisabetta Cocciaretto viene sconfitta 4-6 6-3 6-3 in 2 ore e 14 minuti dall’ americana Emma Navarro.