'Le Befane sulle scope della musicoterapia': iniziativa solidale all'Ospedaletto di Bari

BARI - I Clown del Distretto Bari dell’Associazione Nazionale di Clownterapia “Teniamoci per Mano Onlus” APS, tutti vestiti da Befana per l’occasione, per la conclusione delle festività natalizie e in collaborazione con la Banda Musicale dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato di Bari accompagnati dal Responsabile Cosimo Bucci, hanno organizzato un’iniziativa molto speciale e unica nel suo genere.I 20 musicisti presenti in rappresentanza di tutta la banda e con tutti gli strumenti musicali al seguito, magistralmente diretti da Giuseppe Pellegrino, domenica 7 gennaio 2024 a partire dalle ore 10:00, iniziando con la Marcia di Topolino dall’ingresso principale e proseguendo per tutti i piani, hanno suonato le più famose musiche natalizie e non per allietare i piccoli pazienti ricoverati presso l’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari.A fare da cornice allo spettacolo e rendere l’atmosfera veramente speciale, erano schierati all’ingresso due ali di Volontari della Polizia di Stato tutti in divisa con le auto di ordinanza coordinati da Francesco Polito.Per l’occasione ha dichiarato il Presidente dell’ANPS di Bari Francesco Matarangolo: “Siamo molto contenti di poter collaborare con una realtà associativa già molto consolidata anche sul territorio e al Giovanni XXIII di Bari in particolare. Il nostro scopo è di far conoscere la nostra giovane realtà e soprattutto la disponibilità che abbiamo al sociale”.Ha concluso il Responsabile del Distretto di Bari Paolo d’Ambrosio aggiungendo: “Abbiamo voluto unire le tecniche della Clownterapia con quelle della Musicoterapia per dare una spinta in più, oltre a quella che ormai già da oltre 5 anni diamo ogni settimana all’Ospedaletto, ai piccoli pazienti ricoverati. Il nostro scopo è sempre anche quello di portare un sorriso, alleggerire le famiglie da questi momenti di tensione e rendere le giornate diverse anche al personale medico e infiermeristico impegnato nella gestione quotidiana dei reparti.”