Addio a Modesto, senza dimora muore dopo aver lasciato il suo rifugio alla Stazione di Foggia

FOGGIA - Un uomo senza fissa dimora di nome Modesto, circa 60 anni, è deceduto al policlinico Riuniti di Foggia dopo essere stato soccorso dai sanitari del 118 nei giorni scorsi. Modesto è stato trovato infreddolito e zuppo nei pressi della stazione ferroviaria, una zona che per anni aveva chiamato casa.I volontari 'Fratelli della Stazione' hanno cercato di aiutare Modesto, ma egli ha sempre rifiutato di essere accolto al dormitorio o al pronto intervento sociale. Il decesso di Modesto rappresenta la fine di una vita difficile e senza dimora, trascorsa in parte nelle vicinanze della stazione di Foggia, dove le panchine sul viale erano diventate la sua dimora quotidiana.I volontari esprimono il loro dolore per non essere riusciti a cambiare il destino di Modesto nonostante i loro sforzi. Modesto lascia ora la sua vita di privazioni e sofferenze, e i Fratelli della Stazione sperano che possa trovare la pace che merita in Cielo.