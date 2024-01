Lecce, al Politeama Greco 'Mi Separo'

LECCE - Sipario, va in scena al Politeama Greco di Lecce la commedia brillante della “Compagnia Piccola Ribalta“. Sold-out la prima data, la produzione ha programmato la replica dello spettacolo che si terrà il 7 gennaio alle 21. La prima rimane fissata sempre il 7 gennaio alle ore 18.Mi Separo – La commedia.Genere, comico. Regia Franco Spadaro, scenografia Gianna Pellicciaro. Attori: Franco Spadaro, Simonetta Paolillo, Valentina Gadaleta. Durata 90 minuti.La prima causa del divorzio è il matrimonio, cita un famoso aforisma di Groucho Marx, confermata dai due protagonisti ossidati da 36 anni di matrimonio attraverso le loro feroci discussioni, nell’intimità delle mura domestiche prima e davanti ad una Psicologa dopo. La storia mette un po’ a nudo le dinamiche della vita matrimoniale rivelandone i malesseri. Incomprensioni che sfociano in divertenti scambi di battute, dal sapore decisamente poco inglese, che raccontano il disagio della vita coniugale e che li porterà ad affrontare la terapia di coppia per scongiurare il divorzio con la complicità del pubblico. Parafrasando Marx è d’obbligo un’altra delle sue battute: “Il Matrimonio è un Istituto meraviglioso, ma chi vorrebbe vivere in un Istituto?”Franco (Franco Spadaro) e Simonetta (Simonetta Paolillo), coniugi da 33 anni, vivono la loro convivenza costantemente a disagio, a causa dei continui litigi, delle situazioni monotone che affrontano e della loro mancanza di comunicazione. La donna, disperata e ormai quasi orientata verso la separazione, sceglie, come ultima spiaggia per salvare il proprio rapporto, di contattare e invitare in casa propria una psicologa (Valentina Gadaleta) specializzata in terapie di coppia. La seduta con la psicanalista non porterà tuttavia vantaggi: anche con lei presente i due sposi continueranno a battibeccare, sottolineando nel dettaglio le situazioni private che hanno portato al declino: dalla pigrizia di lui in contrasto con l’iperattività di lei, all’incapacità di intendersi nel quotidiano, fino ai problemi nella loro sfera “più intima”. La rappresentazione funziona e provoca ilarità, soprattutto grazie al processo di immedesimazione che suscita negli spettatori. Le battute, molto incalzanti, ben si intersecano in uno show che alterna i dialoghi ai monologhi, sfogo dell’unico uomo in scena. Le situazioni comiche del matrimonio e della coabitazione rappresentano il fulcro, attorno al quale però ruotano altri argomenti come le differenze tra uomini e donne, l’utilizzo di internet e dei social network da parte di chi è più in là con gli anni e i mestieri del terzo millennio. La “quarta parete” viene poi continuamente rotta, un po’ perché gli attori stessi si rivolgono alla platea con diversi espedienti, un po’ perché è il pubblico stesso a farsi fragoroso e a intervenire in più frangenti, anche solo per rispondere alla domanda ricorrente a loro rivolta: “Ma quindi, pure a voi succede?”. In conclusione, lo show è consigliato, sperando tuttavia di non “uscirne single”, come recita ironicamente la locandina dello spettacolo.