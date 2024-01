Lotto, sulla ruota di Bari quasi il 50% delle vincite centrate in tutta Italia grazie al 'classico' terno 9-89-90

ROMA - L'estrazione del Lotto del 4 gennaio ha visto come protagonista la ruota di Bari con il 47% delle vincite totali del concorso per un totale di oltre 6,4 milioni di euro. Questo alto numero di vincite è stato possibile grazie all'uscita dei numeri 9-89-90, che formano uno dei terni 'classici' e più seguiti tra gli appassionatiLa più alta è stata centrata proprio nel capoluogo pugliese grazie ad una cinquina che ha fruttato una vincita da 36.130 euro, a fronte di una giocata da 1,50 euro. A Castellaneta, in provincia di Taranto, è stato realizzato un terno da 32.250 euro. Chiudono il podio i 22.500 euro registrati a Favara, in provincia di Agrigento. E' quanto riporta l'agenzia di stampa 'Agimeg.Bari è stata nuovamente protagonista grazie ad un terno da 14.000 euro. A Pontinia, in provincia di Latina, realizzati 13.500 euro. Con un ambo sono stati vinti 12.500 euro a Cerami, in provincia di Enna. Infine, a Vermiglio (TN) sono stati centrati 11mila euro. ac/AGIMEG