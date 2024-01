Mario Contino, l’esperto di leggende e misteri che svela l’ignoto

BARI - Mario Contino è uno scrittore e ricercatore italiano, esperto di antiche tradizioni popolari, di leggende e di manifestazioni anomale. È l'autore di diversi libri, tra cui "Puglia Misteri & Leggende", “Folletti e Fate D'Italia “.Nel suo sito web, Mario Contino presenta se stesso come uno scrittore del mistero e un ricercatore dell'ignoto che usa scienza e coscienza per studiare i fenomeni che sfidano la razionalità. Inoltre, collabora attivamente con giornali e riviste di rilevanza nazionale, come Mistero Magazine, la rivista Sirio, il portale luoghimisteriosi.it ed altre realtà dell'informazione italiana.Mario Contino non è un semplice ghost hunter come molti potrebbero pensare, ma un vero ricercatore dell'ignoto che usa scienza e coscienza per studiare i fenomeni che sfidano la razionalità, riconosciuto come tale da diversi enti sia pubblici che privati. In un'intervista con un importante quotidiano italiano, Contino ha dichiarato che la sua ricerca si basa sulla "raccolta di testimonianze, la verifica delle fonti, l'analisi dei dati e la sperimentazione sul campo" . Inoltre, Contino ha affermato che la sua ricerca si basa sulla "rigorosità del metodo" e che non si può paragonare ai tanti ghost hunters che fingono di fare ricerca per accaparrarsi qualche like da sfoggiare sui social network.Contino ha anche partecipato a numerose trasmissioni televisive e radiofoniche, dove ha parlato dei suoi studi e delle sue ricerche.In sintesi, Mario Contino è uno degli studiosi più autorevoli d'Italia nel campo del soprannaturale, dei misteri e delle leggende, ha pubblicato ben 13 libri sul paranormale e nel suo sito web affronta temi di spessore con un linguaggio semplice e comprensibile a tutti.Questo studioso di origini campane (Agropoli) e residente in Puglia (dapprima a Lecce poi in Monopoli) ha dovuto affrontare il pregiudizio, gli insulti e gli attacchi da parte di chi, spinto dalla pochezza del proprio essere, ha creduto di poter screditare un vero ricercatore , riconosciuto ormai a livello internazionale.