Intelligence e intelligenza artificiale: nuova collaborazione tra SOCINT e GP4AI

L'avv. Claudio Caldarola e il Prof. Mario Caligiuri





I presidenti, il Professor Mario Caligiuri e l’avvocato Claudio Caldarola hanno sottoscritto l’accordo riconoscendo che l’intelligence e l’intelligenza artificiale rappresentano due temi che offrono sfide e opportunità significative per il nostro presente, ma soprattutto per il nostro futuro. Questa collaborazione porterà alla realizzazione di iniziative di alto livello e di grande impatto, sia dal punto di vista scientifico che tecnologico.

Memorandum d'intesa

ROMA - La SOCINT, Società Italiana di Intelligence e la GP4AI, Global Professionals for Artificial Intelligence aps - ets, due importanti realtà di spicco del panorama associativo italiano, hanno firmato un memorandum d’intesa per formalizzare una collaborazione in materia di intelligence e intelligenza artificiale. L’accordo prevede lo sviluppo di iniziative congiunte di interesse comune e la creazione di opportunità di collaborazione tra gli associati.