MILANO - Dopo la pubblicazione del singolo “per me sei importante”, Michele Bravi annuncia due nuovi appuntamenti live, prodotti da Vivo Concerti, per poter ascoltare nuova musica in un’atmosfera inedita. Michele Bravi si esibirà in Anteprima a Teatro domenica 12 maggio 2024 al Teatro Dal Verme di Milano, e domenica 26 maggio 2024 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma.

I biglietti saranno in vendita online su vivoconcerti.com da mercoledì 31 gennaio alle ore 14:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da lunedì 5 febbraio alle ore 14:00.

Michele Bravi ha da poco pubblicato il singolo “per me sei importante” che esplora l’incontro tra due anime sottili che nascondono il desiderio di appartenersi in un luogo piccolo, lontano dal mondo. Il secondo capitolo musicale del prossimo album segue l’uscita di “odio” lo scorso autunno, scritto dallo stesso cantautore e prodotto dai Room9, un brano midtempo che rappresenta la naturale evoluzione artistica di Michele Bravi, e fotografa un rapporto disfunzionale in cui l'unico protagonista è la dipendenza dal corpo dell'altro. Questi due primi singoli preannunciano un 2024 di novità per l’artista, in uscita con un nuovo progetto discografico.