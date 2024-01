Morta impiccata con la sciarpa del Casarano: oggi l'autopsia, interrogato il fidanzato ultrà

CASARANO - Questa mattina, il medico legale Alberto Tortorella eseguirà l'autopsia sul corpo di Roberta Bertacchi, la 26enne trovata morta impiccata sul balcone della sua abitazione a Casarano. La sciarpa che circondava il collo della vittima era legata a una pensilina, appartenente alla squadra locale di calcio. L'esame autoptico sarà cruciale per comprendere le circostanze e le cause del decesso.Familiari di Roberta hanno ricevuto la notifica dell'autopsia in base all'articolo 580 del codice penale, che riguarda l'istigazione o l'aiuto al suicidio. Al momento, le indagini sono in corso, ma non sono state avanzate ipotesi di reato né sono stati individuati sospettati.Il fidanzato della giovane, un 35enne legato agli ultras del Casarano, è stato ascoltato come persona informata sui fatti. Secondo quanto emerso, la sera prima del tragico ritrovamento, vi sarebbe stata una lite tra la coppia in un locale di Casarano, con alcune persone presenti come testimoni. I genitori di Roberta hanno confermato che la giovane era in cura per alcune patologie, ma recentemente stava bene al punto da decidere di trasferirsi a Casarano, affittando una casa.L'esame autoptico sarà determinante nel fornire ulteriori dettagli sulla dinamica della tragedia, mentre gli investigatori cercano di fare chiarezza sui fatti che hanno portato alla morte della giovane donna.