Nasce Mediobanca Premier, la banca dedicata alla gestione del risparmio delle famiglie italiane: 8 sedi in Puglia

MILANO - Mediobanca comunica la nascita di Mediobanca Premier, la banca specializzata nella gestione del risparmio e degli investimenti delle famiglie italiane. Un’iniziativa fondamentale nel percorso di crescita del Gruppo Mediobanca delineato nel Piano Strategico 2023-26 “One Brand - One Culture” che vede come obiettivo prioritario lo sviluppo della divisione Wealth Management.Mediobanca Premier coniuga e valorizza due asset fondamentali del Gruppo.Da una parte la competenza maturata da Mediobanca in oltre 70 anni di attività sui mercati al fianco delle imprese. L’istituto, fondato nel 1946, è da sempre il partner finanziario delle grandi e medie imprese italiane che ha aiutato a crescere in Italia e all’estero, collegando il risparmio privato a nuove opportunità di investimento e adottando un approccio responsabile e sostenibile al business.Dall’altra l’esperienza di CheBanca! che, nata nel 2008 come operatore nativo digitale, ha vissuto in 15 anni una storia di evoluzione e crescita e oggi può contare su una piattaforma digitale e multicanale d’eccellenza unita a un’offerta di gestione dei patrimoni basata su un approccio di consulenza personalizzato e rigoroso. Un connubio che le ha permesso di affermarsi, attraverso una rete di circa 1.100 professionisti distribuita su tutto il territorio italiano, quale partner qualificato nella gestione degli investimenti a servizio della clientela Premier, con circa €40 miliardi di masse.Mediobanca Premier, che ha l’ambizione di diventare leader nella fascia medio-alta del mercato, svilupperà un’offerta di consulenza, gestione e protezione dei patrimoni avvalendosi di prodotti di Asset Management e – tratto distintivo sul mercato – dell’offerta unica di prodotti di Capital Market e di Corporate & Investment Banking di Mediobanca. Un’interazione che consentirà di ampliare e rinnovare l’offerta di prodotti e servizi rispondendo ai bisogni finanziari di una clientela con esigenze più evolute.Con la nascita di Mediobanca Premier viene avviato un processo di rebranding che riguarderà tutti i canali di CheBanca!."Mediobanca Premier continuerà a gestire i €40mld di raccolta della clientela che ci ha dato fiducia in questi anni e si svilupperà con l’obiettivo di diventare uno dei player più importanti nel segmento Premier, per la gestione di patrimoni sino a €5mln.” dichiara Lorenzo Bassani, Direttore Generale di Mediobanca Premier. “Rafforzare le sinergie con tutte le società del Gruppo, e in particolare con il Corporate & Investment Banking, significa per noi diventare un interlocutore d’eccellenza non solo per il risparmio delle famiglie, ma anche per quello di professionisti e imprenditori. Il nostro modello di servizio multicanale, che combina forti competenze umane e innovazione tecnologica, ci permette di collaborare con partner di eccellenza per offrire soluzioni all'avanguardia, personalizzate per le esigenze dei nostri clienti”.In Puglia Mediobanca Premier, con una raccolta totale di €1,2 mld, è presente con 3 filiali Mediobanca Premier e 5 Uffici Mediobanca Premier Financial Advisor, coinvolgendo 15 advisor e 23 consulenti finanziari. Entro giugno 2026 si prevedono ulteriori 15 nuovi inserimenti tra advisor e consulenti.A livello territoriale, le filiali Mediobanca Premier e gli Uffici Mediobanca Premier Financial Advisor sono così distribuiti:Bari: 2 filiali Mediobanca Premier e 1 Ufficio Mediobanca Premier Financial Advisor Lecce: 1 filiale Mediobanca Premier e 1 Ufficio Mediobanca Premier Financial Advisor Taranto: 2 Uffici Mediobanca Premier Financial Advisor Barletta-Andria-Trani: 1 Ufficio Mediobanca Premier Financial Advisor