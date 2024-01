Intervista a Xavier Enrique Macias Montano, campione del mondo di Streetlifting

Xavier Enrique Macias Montano, classe 1992, è nato in Ecuador ma, all'età di 14 anni, si è trasferito in Italia per raggiungere sua mamma. ''Ho iniziato ad allenarmi quando avevo 20 anni - ci racconta. Molti i titoli conquistati, dal 'One more Rep Vol1 Terzo posto (Europeo) al Calisthenics Official Circuit 2018 Primo posto (Nazionale) e primo posto nel 2019 e 2020.

Nel 2021 partecipa al Strength War 2021 Primo Posto Categoria +87Kg (Nazionale), premio conseguito anche nel 2022 e 2023. Tra le altre conquiste, Final rep 2023 Primo posto categoria -94kg ( Gara mondiale svoltasi a Colonia (Germania), alla quale hanno partecipato 14 paesi). In questa gara ha stabilito il record mondiale di numero massimo di kg sollevati nella categoria -94kg, il più alto in assoluto di tutte le altre categorie. Ecco cosa ci ha raccontato.

Cos'è lo streetlifting?

E' una disciplina di forza che prende origine dal calisthenics e dallo streetworkout. L'obiettivo di questo nuovo sport è quello di sollevare il massimo carico possibile in muscle up, trazioni alla sbarra, dips alle parallele e squat con bilanciere. Essendo uno sport nuovo il regolamento è cambiato molto inizialmente anche se ora sembra aver trovato una sua identità ed è in forte diffusione.

Quali titoli hai conquistato?

Ho vinto per tre anni di seguito il campionato Calisthenics official circuit organizzato dal team Burningate e Overbar, partecipando anche a tre gare internazionali organizzate da questi enti in Italia, gare nelle quali sono arrivato due volte secondo e una terzo. Queste gare erano di endurance con sovraccarico che è una delle forme iniziali nelle quali questo sport ha iniziato la sua diffusione. Nel 2021 ho partecipato alla Strength War che è stata una delle prime gare complete di Streetlifting in Italia. Ho partecipato a questa gara negli ultimi tre anni classificandomi sempre primo nella categoria +87kg Elite. Nel 2022 ho gareggiato anche a Ucc pro, gara organizzata in Italia alla quale ha partecipato anche la nazionale spagnola.

Anche qui ti sei classificato primo.

In questa gara mi sono classificato primo nella categoria +94kg. A fine del 2022 ho affrontato la mia prima gara europea fuori Italia durante l’Arnold Classic Europe a Siviglia, gara nella quale sono arrivato primo nella categoria +94 e ho stabilito il mio primo record mondiale di massimi chilogrammi sollevati in una gara completa. Nel 2023 mi sono qualificato alla Final rep 2023 che attualmente a livello mondiale è l’evento più importante di questo nuovo sport.

Quando hai iniziato ad avvicinarti al mondo dei fitness?

Mi sono avvicinato a questo mondo quando avevo 20 anni, ho iniziato ad allenarmi a casa e al parco, affrontando la mia prima gara quasi 5 anni dopo.

Nonostante pensi che la cosa importante sia arrivare al traguardo, non condivido l’utilizzo di steroidi. Non ho mai fatto uso di questi e penso che non lo farei mai. Non è la paura per la mia salute a limitarmi, penso che qualsiasi sport nel quale si punti a essere il migliore metta in secondo piano la salute fisica e mentale di un atleta. Non mi godrei una gara sapendo di stare barando, per me non ha senso gareggiare contro qualcuno se di base non siamo in pari condizioni. Secondo me inizia a doparsi chi è consapevole di non essere all’altezza dei suoi avversari e di base quella è già una sconfitta.

Quando ti sei trasferito in Italia?

Sono arrivato in Italia quando avevo 15 anni.

Cosa ti manca della tua terra?*

In Ecuador ho vissuto principalmente in campagna e questa è una delle cose che mi manca di più.

Dove ti vedremo nei prossimi mesi?

A marzo parteciperò a una delle due gare per qualificarsi alla final rep 2024.