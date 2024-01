Nuova leadership a Forza Italia: Francesco Paolo Sisto eletto coordinatore a Bari

BARI - Il Congresso cittadino di Forza Italia a Bari, presieduto da Maurizio Gasparri, ha designato il viceministro Francesco Paolo Sisto come coordinatore del partito, affiancato da Giuseppe Carrieri come vicario e Michele Nocco come vice.L'evento ha anche visto l'elezione dei delegati che parteciperanno al prossimo Congresso nazionale del partito, in programma il 24 e 25 febbraio. Tra gli argomenti all'ordine del giorno, spiccano l'elezione del segretario nazionale e la selezione dei membri del Consiglio e della segreteria nazionale.Il dibattito sulla mozione congressuale è stato aperto e chiuso da Gasparri, il quale ha evidenziato l'ampia partecipazione nella provincia di Bari rispetto ad altri territori durante la fase congressuale del partito. Il senatore ha anche ricordato la manifestazione nazionale prevista per il 26 gennaio a Roma, celebrativa dei 30 anni dalla discesa in campo di Silvio Berlusconi nel 1994. Gasparri ha sottolineato che il centrodestra attuale esiste e può vincere grazie alla creazione e alla difesa di Berlusconi.La guida di Forza Italia in provincia di Bari sarà affidata a Giuseppe Gallo, vicesindaco di Gioia del Colle, in un momento che si prospetta ricco di appuntamenti elettorali e di sfide politiche per il partito.