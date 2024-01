Eccellenza Puglia, il Bisceglie 1913 conserva la vetta del Girone A

As Bisceglie Calcio fb





Successo esterno per l'Unione che, vincendo per 1-2 in casa del Foggia Incedit, resta seconda a 39 punti e con 4 lunghezze di vantaggio sul Molfetta Calcio che ha travolto il San Severo (fanalino di coda, fermo a 0 punti) con un pesante 12-0 nell'incontro giocato fra le mura amiche del Paolo Poli.

- Testa a testa di marca biscegliese nel Girone A di Eccellenza Pugliese, dove al termine della 17esima giornata il Bisceglie 1913 precede di un punto i cugini dell'Unione Calcio Bisceglie. I nerazzurri salgono a 40 punti, in virtù del 2-1 inflitto al Borgorosso Molfetta sul rettangolo del Ventura nel pomeriggio di domenica 14 gennaio 2024.