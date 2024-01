Nuova tragedia sulla tratta ferroviaria Adelfia-Casamassima: 38enne muore travolto da treno

BARI - Una nuova tragedia ha scosso la tratta ferroviaria Adelfia-Casamassima, dove un uomo di 38 anni, originario di Casamassima, ha perso la vita in circostanze tragiche, secondo le prime informazioni che suggeriscono la possibilità di un suicidio. L'uomo si sarebbe gettato sotto un treno in transito, causando uno choc nella comunità locale.Immediatamente sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri e il personale del 118, che hanno cercato di gestire la situazione e prestare soccorso. Tuttavia, nonostante gli sforzi, il 38enne è stato dichiarato deceduto sul posto.Questa è la seconda tragedia che colpisce la tratta ferroviaria Adelfia-Casamassima in pochi mesi. Nel novembre scorso, un altro drammatico evento ha visto la perdita di un giovane di 18 anni. La ripetizione di simili eventi ha generato preoccupazione nella comunità locale e richiamato l'attenzione sulle questioni legate alla sicurezza e alla prevenzione lungo questa tratta ferroviaria.Le autorità stanno indagando sulle circostanze che hanno portato a questa tragica perdita, mentre si moltiplicano gli sforzi per affrontare il problema dei suicidi e degli incidenti ferroviari.