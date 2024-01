Nuovo Ospedale di Andria, FdI venerdì 19 fa il punto della situazione

BARI - Venerdì prossimo, 19 gennaio, ad Andria Fratelli d’Italia farà il punto sulla costruzione del nuovo ospedale.In modo particolare, per l’on. Mariangela Matera sarà l’occasione per informare la cittadinanza sull’incontro avuto al Ministero alla Salute e sugli impegni presi dal sottosegretario Marcello Gemmato non solo per non perdere il primo finanziamento messo a disposizione dallo Stato (131 milioni di euro), che la Regione Puglia non ha richiesto nei tempi stabiliti.Per il capogruppo regionale e commissario provinciale del partito, Francesco Ventola, sarà l’occasione per riferire quanto sta accadendo nelle commissioni regionali, dove si susseguono sedute su sedute, praticamente inconcludenti, sul progetto, che presenta numerose criticità.All’incontro parteciperanno anche il commissario cittadino e il consigliere comunale del partito, Sabino Napolitano e Andrea Barchetta.L’appuntamento è nella sala convegni Pasquale Attimonelli, alle 19