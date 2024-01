Tari, Mazzotta: 'Ancora silenzio dalla giunta regionale'

BARI - “Nei giorni scorsi ho depositato una mozione per impegnare la Giunta regionale a stanziare delle risorse per calmierare le bollette della Tari vista la stangata in arrivo per le famiglie pugliesi". Così in una nota il capogruppo di Forza Italia, Paride Mazzotta."Come è noto - prosegue -, non solo la tassa aumenterà sensibilmente per il 2024, ma i gestori hanno battuto cassa anche per gli anni precedenti in cui è stata applicata una tariffa regolata nel mirino del Consiglio di Stato. Nonostante la mia mozione ed altre che sono seguite a firma di alcuni colleghi, dal governo pugliese non abbiamo sentito una sola parola.Eppure, la tassa sui rifiuti rischia di essere una vera bomba sociale e di gravare in modo insostenibile sui cittadini che devono sapere in quali ragioni affonda l’aumento in agenda delle bollette: la Puglia continua ad essere inadempiente sul fronte della realizzazione degli impianti. Lo diciamo da anni, ma la Giunta sembra essere sorda all’argomento” conclude.