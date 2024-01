Ocean Viking in stato di fermo a Bari: Ong Sos Mediterranee accusa autorità Italiane di inosservanza

BARI - La nave Ocean Viking della Ong Sos Mediterranee è attualmente in stato di fermo nel porto di Bari, giunta il 30 dicembre per consentire lo sbarco di 244 persone salvate in zona Sar (Search and rescue) libica.L'ong ha comunicato che le autorità italiane accusano la Ocean Viking di non aver rispettato le istruzioni di procedere senza indugio e con rotta diretta verso il luogo di sicurezza assegnato. La Ong sostiene che la presunta inosservanza consiste in un piccolo cambiamento di rotta, effettuato dopo la segnalazione di un caso di pericolo con almeno 70 naufraghi a sole 15 miglia nautiche di distanza.Le indagini sono in corso per chiarire la situazione e garantire la sicurezza dei migranti a bordo.