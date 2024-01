Orrore a Capodanno in Puglia: gatto chiamato Leone ferito e reso cieco da petardi, denuncia di AIDAA

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Una tragedia ha colpito un gatto chiamato Leone durante le festività di Capodanno ad Angri, Puglia, richiamando alla mente l'atroce episodio di un gatto scuoiato nelle settimane precedenti. Leone, nei giorni di Capodanno, è stato vittima di un grave incidente causato da un petardo, subendo danni estremamente gravi alla bocca e al palato, con il tragico effetto collaterale di una cecità temporanea.Il felino, appartenente a una colonia felina, è attualmente sotto cure presso una clinica veterinaria di Barletta, dove si sta battendo tra la vita e la morte. In risposta a questa crudele aggressione, l'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (AIDAA) ha preso una posizione decisa annunciando l'intenzione di sporgere denuncia penale presso la procura della repubblica di Foggia e al Tribunale dei minori di Bari.Le volontarie, che hanno prontamente prestato soccorso a Leone e coloro che hanno contribuito al suo ricovero, ricevono un primo ringraziamento da parte degli animalisti di AIDAA. Tuttavia, la denuncia è considerata un atto doveroso per risalire ai responsabili di questo brutale attacco e ricostruire dettagliatamente l'esatta dinamica dei fatti.La storia di Leone mette in evidenza la necessità di una maggiore consapevolezza e protezione nei confronti degli animali durante le celebrazioni di Capodanno, sottolineando l'importanza di adottare misure più severe contro l'abuso degli artifici pirotecnici che possono causare danni irreparabili agli innocenti animali domestici.