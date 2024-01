Paura a Toritto, scompare il 56enne Mario Siletti: ricerche in corso

TORITTO - Da circa una settimana, Mario Siletti, 56 anni di Toritto, è sparito senza lasciare tracce. Il fratello ha denunciato la scomparsa ai Carabinieri di Cassano delle Murge, dichiarando di non aver visto Mario dal 7 gennaio, giorno in cui avrebbe detto di voler raggiungere un'azienda agricola a Grumo Appula. Non facendo ritorno a casa, il fratello ha avviato le ricerche, coinvolgendo anche volontari della Protezione Civile e personale di soccorso Alpino e speleologico della Puglia. Le indagini hanno incluso la verifica di cavità nella foresta di Mercadante.