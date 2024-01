Serie B, Catanzaro e Venezia a forza 5

Us Catanzaro fb





In quest'ultima per il largo successo ottenuto sui blucerchiati di Andrea Pirlo, la compagine lagunare allenata da Paolo Vanoli si insedia al secondo posto con 38 punti in condominio con il Como, vincitore per 4-0 sullo Spezia nell'incontro giocato al Sinigaglia nel pomeriggio di sabato 13 gennaio.





Entrambe si collocano a 4 lunghezze dal Parma che, sotto di una rete, recuperando e pareggiando 1-1 con l'Ascoli nell'incontro giocato al Tardini alle ore 16,15 di domenica 14 gennaio 2024, si conferma capolista del torneo cadetto con 44 punti.

- Ben 37 sono state le reti messe a segno nella prima giornata di ritorno della Serie B 2023-2024 che ha riaperto i battenti dopo la consueta sosta invernale. Su 10 partite giocate, 2 sono terminate sul 5-3. La prima, in ordine cronologico, Catanzaro-Lecco di venerdì 12 gennaio e la seconda nel pomeriggio del 14 gennaio tra Venezia e Sampdoria.