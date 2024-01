Polemiche e proteste sindacali contro l'aumento dei posti letto nell'area medica del Policlinico di Bari

BARI - Una controversia è emersa al Policlinico di Bari in seguito all'aumento dei posti letto nelle unità operative di area medica, una disposizione firmata dal Direttore Sanitario dell'A.O.U. Policlinico. I sindacati del comparto sanità, rappresentati da FP-CGIL, CISL-FP, UILFPL, FIALS, NURSIND e RSU, si sono opposti vigorosamente a questa decisione, accusando la direzione di trattare il personale "come bestie".Le segreterie sindacali, tramite una nota ufficiale inviata il 3 gennaio, hanno denunciato che la decisione è in contrasto con il contratto collettivo del comparto sanità, poiché il direttore sanitario ha negato la partecipazione dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali alla redazione del piano di riorganizzazione e aumento dei posti letto.I sindacati hanno accusato il direttore sanitario di ignorare le norme di coordinamento delle attività sanitarie, sottolineando la mancanza di definizione del contingente minimo di personale per garantire un'assistenza legale e svolgere verifiche preventive sulla sicurezza del lavoro. Sostengono che l'incremento delle attività professionali e dei posti letto senza un adeguato aumento di personale rappresenti un trattamento disumano, esponendo sia i lavoratori che i pazienti a rischi elevati.L'appello dei sindacati è chiaro: revocare il provvedimento. Sono determinati a non concedere alcuna forma di compromesso e avvertono che, in assenza di ascolto, saranno pronti a scendere in piazza per rivendicare i diritti negati ai lavoratori e ai cittadini. La situazione al Policlinico di Bari si presenta quindi come un conflitto imminente tra la direzione e i sindacati, con l'incognita di possibili proteste pubbliche se le richieste sindacali non saranno soddisfatte.