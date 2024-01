Lorenzo Licitra torna con il nuovo singolo 'Il mio giusto momento'

MILANO - Lorenzo Licitra torna venerdì 12 gennaio 2024 con il nuovo singolo “Il mio giusto momento” (Ada Music Italy).

“Il mio giusto momento” descrive il valore inestimabile del presente attraverso il racconto di una relazione dalle atmosfere notturne in un gioco di ossimori. Il brano racconta le due sfere che dominano l’essere umano, quella fisica, attraverso la vista e il tatto, e quella razionale in un moto continuo di contrasti, in balia di sentimenti incontrollabili come la distanza emotiva, i sogni e l’inesorabile passare del tempo.

“Nel testo del brano queste dimensioni si uniscono più volte (Ci hanno visto ballare / rubare luce alla luna), da qui nasce l’esigenza di esprimere anche visivamente quello che canto - dichiara LORENZO - Questo concetto viene raccontato anche nell’artwork che sovrappone alla luna la formula matematica del “momento di una forza”, che in fisica ha a che fare con la rotazione dei corpi. Quasi a voler dire che, per quanto possiamo essere autori delle nostre vite e responsabili di quello che accade con l’altro, c’è anche una componente universale e incontrollabile che ci spinge in un esatto momento in un punto insieme ad altri corpi”.

Con il nuovo brano, scritto e composto da Giacomo Eva che ne ha curato anche la produzione insieme a grnd, l’artista conferma la costante voglia di regalare musica al suo pubblico, facendo conoscere sempre di più la rinnovata versione di sé stesso e le molteplici sfumature del suo nuovo percorso musicale, dando sempre prova del suo innegabile talento.