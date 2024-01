Polizia Locale interviene tempestivamente a Bitonto: salvato un uomo in crisi

BITONTO - Due agenti della Polizia Locale di Bitonto sono intervenuti con prontezza per salvare un uomo di 44 anni alla stazione centrale. L'uomo, dopo aver insultato i passeggeri in attesa del treno, ha minacciato il suicidio. Gli agenti sono riusciti a calmarlo, portandolo in una zona sicura, evitando così un tragico epilogo. L'uomo ha chiesto aiuto e si è scusato per il suo comportamento. L'intervento rapido e attento degli agenti ha dimostrato l'importanza della formazione e della prontezza nel gestire situazioni delicate.