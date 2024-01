Polo didattico nell’ospedale San Cataldo a Taranto, Galante (M5S): 'Nelle prossime commissioni faremo il punto sul progetto e sullo stato dei lavori nella Banca dei Saperi'

BARI - “In commissione Bilancio abbiamo fatto il punto sullo stato di avanzamento dei lavori per l’ospedale San Cataldo e la Asl di Taranto ha consegnato la relazione sul progetto per la costruzione del nuovo polo didattico, che costerà 35 milioni di euro. Ho chiesto al presidente Amati di poter avere copia del documento e di poter fare il punto nella prossima commissione utile sia sul polo didattico che sui lavori all’interno della Banca dei Saperi, che ospita attualmente il corso di Medicina, presentati lo scorso agosto”. Lo dichiara il capogruppo del M5S Marco Galante a margine della seduta odierna della I Commissione.“La strumentazione all’interno della Banca dei Saperi c’è già e vogliamo sapere perché non venga ancora usata. In Bilancio di previsione sono stati stanziati oltre 51 milioni 500.000 euro per l’intera programmazione del corso di laurea di Medicina nel capoluogo ionico - continua Galante - e non dobbiamo perdere altro tempo: devono partire i concorsi per i docenti e bisogna iniziare con il piano assunzionale di personale tecnico e amministrativo e per completare le assunzioni necessarie per strutturare il dipartimento. Il corso di medicina per Taranto è una priorità”./comunicato