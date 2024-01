Pubblicata la call per la rassegna degli spettacoli dal vivo 'Lecceinscena'

LECCE - È stata pubblicata oggi sul sito istituzionale del Comune di Lecce la call con la quale l'amministrazione comunale invita gli operatori culturali e dello spettacolo a presentare le proprie proposte finalizzate a definire la programmazione in città dal 1° aprile al 30 novembre.Limitatamente al periodo più propriamente estivo, fra il 1° giugno e il 15 settembre, il Comune mette a disposizione gratuitamente il Chiostro dei Teatini, la Villa Comunale, il giardino del Conservatorio Sant'Anna, allestiti con palco (tranne Sant'Anna che ha un'area sopraelevata che si presta allo scopo), sedie, locali di servizio, fornitura elettrica e rete wifi, ed eventuali altre aree pubbliche in città o nelle marine da concordare con gli organizzatori. Inoltre, il Comune mette a disposizione anche il presidio di sicurezza svolto da associazioni di protezione civile, il supporto di consulenti tecnici per il disbrigo delle pratiche amministrative e la promozione sui siti e sui canali social istituzionali (www.comune.lecce.it e www.lecceinscena.it).Per l'intero periodo della programmazione (aprile-novembre), l'Amministrazione comunale mette a disposizione gratuitamente anche il Parco della Cave, il Parco di Belloluogo, il parco del galateo e altre eventuali aree pubblice, questi spazi però privi di allestimenti e servizi.Le proposte devono essere inviate all'indirizzo protocollo@pec.comune.lecce.it con all'oggetto la dicitura “Rassegna di spettacoli Lecce in scena 2024” entro e non oltre venerdì 29 febbraio 2024 con le informazioni dettagliate sul soggetto proponente e sull'attività proposta.L'avviso pubblico è disponibile al seguente indirizzo sul sito istituzionale: https://bit.ly/call-lecceinscena-2024. «Dopo la presentazione di “Lecce tutto l’anno” con i festival e molte delle iniziative che si terranno in città nel 2024, programmazione che la settimana prossima illustreremo alla Bit, abbiamo pubblicato – dichiara l'assessore allo Spettacolo Paolo Foresio – la manifestazione d’interesse per operatori e associazioni. Come negli ultimi anni un punto fondamentale e imprenscindibile è la sinergia pubblico-privato con imprese e associazioni, ogni anno la incrementiamo e la rafforziamo. Questo schema sta dando risultati straordinari in termini di qualità. L’offerta culturale e di spettacolo rappresenta oramai un grande punto di forza dell’offerta complessiva della città. Quest'anno abbiamo anticipato di qualche settimana la pubblicazione della call per l'estate in modo tale da avere la programmazione nei nostri beni pubblici pronta già a marzo e poterla condividere anche con gli operatori turistici».«Con la pubblicazione della call ci proiettiamo verso la programmazione dei prossimi mesi, allungandola ancora di più – aggiunge l'assessora alla Cultura Fabiana Cicirillo – nel segno della destagionalizzazione già in atto in città. Iniziamo da aprile e proseguiamo senza soluzione di continuità fino a novembre, mentre con le stagioni concertistiche e teatrali copriamo anche gli altri mesi con la programmazione dei teatri cittadini».