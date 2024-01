Università: l’assessora Barone oggi all’inaugurazione anno accademico Università di Foggia

FOGGIA - L’assessora al Welfare Rosa Barone ha preso parte oggi alla cerimonia d’inaugurazione dell’anno accademico dell'Università di Foggia. “L’università di Foggia - dichiara Barone -, come sottolineato oggi, è in continua evoluzione e questo è importante per la crescita sociale ed economica dell’intera regione. È fondamentale garantire un’offerta formativa al passo con i tempi, così da far diventare la nostra università sempre più attrattiva. Il lavoro in sinergia tra l’Assessorato al Welfare e l’Ateneo ci ha già permesso di raggiungere risultati utili per la comunità, dando vita a progetti pensati per le esigenze delle persone più fragili. Dobbiamo continuare in questo percorso assieme all'amministrazione comunale, coinvolgendo altri enti e istituzioni, per poter fare il bene del territorio”.