Rapina a Foggia: banda armata colpisce la filiale postale di Viale Candelaro

FOGGIA - Questa mattina, una violenta rapina ha scosso la tranquillità di Foggia, precisamente presso la filiale delle Poste Italiane situata in viale Candelaro. Una banda composta da tre individui ha orchestrato l'azione criminale, con uno di loro impugnante una pistola. Gli aggressori hanno richiesto e ottenuto il contenuto dell'incasso, il cui ammontare è attualmente in fase di valutazione, prima di dileguarsi, sfuggendo alle autorità e facendo perdere le proprie tracce.Le Forze dell'Ordine sono prontamente intervenute sul luogo del crimine per gestire la situazione e avviare le indagini. Attualmente, sono in corso approfondite ricerche per risalire all'identità e alla posizione dei responsabili di questo audace assalto. Le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona si candidano come fondamentali strumenti per l'identificazione e la cattura dei criminali.La comunità foggiana è in allarme, mentre le autorità si impegnano a garantire la sicurezza e a portare avanti le indagini per riportare la tranquillità nella città. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi su questa vicenda che ha sconvolto la routine quotidiana di Foggia.