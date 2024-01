Roma, la 14ma edizione di 'Spiraglio', il Festival della salute mentale

ROMA - Torna a Roma, diretto da Federico Russo e Franco Montini, LO SPIRAGLIO Filmfestival della salute mentale, promosso da ROMA CAPITALE, organizzato dal Dipartimento Salute Mentale della ASL Roma 1 in collaborazione con il MAXXI Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo.Il Festival giunto alla sua 14a edizione, conferma lo scopo di raccontare il mondo della salute mentale nelle sue molteplici varietà, attraverso le immagini.L’obiettivo è quello di avvicinare un vasto pubblico alla tematica e permettere a chi produce audiovisivi, dedicati o ispirati all'argomento, di mettere in evidenza risorse creative e qualità del prodotto.Il bando, aperto sia ai centri di produzione integrata (centri che lavorano sul disagio psichico) che ai videomaker, è diviso in una sezione dedicata ai cortometraggi (durata sino a 30’), ed una riservata ai lungometraggi (oltre i 30’).Il bando si chiuderà il 12 febbraio 2024. Il link del film per la preselezione dovrà pervenire al seguente contatto di posta elettronica: spiragliofest@gmail.com specificando nell’oggetto la seguente dicitura: “(TITOLO DEL FILM) - SELEZIONE CONCORSO LO SPIRAGLIO 2024”.E’ richiesta inoltre la scheda di partecipazione scaricabile dal sito del Festival che dovrà essere compilata, scansionata e spedita, debitamente firmata al seguente indirizzo email: spiragliofest@gmail.com insieme a:tre fotografie del film e due dell’autore o degli autori in formato jpeg con una risoluzione di almeno 300 dpi;sinossi dell’opera max 5 righe;note di regia max 5 righe,breve biografia dell’autore o degli autori max 5 righe;scheda tecnica dell’operaLa commissione selezionerà, a suo insindacabile giudizio, le opere che accederanno al vaglio della giuria incaricata di assegnare i premi finali e il premio speciale. L'elenco delle opere finaliste sarà pubblicato sul sito della manifestazione. L’evento finale si terrà a Roma nei giorni 11-12-13-14 aprile 2024 presso il MAXXI – Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo. Durante le giornate verranno proiettati i lavori giunti alla fase finale della selezione 2024. Nella serata finale verranno assegnati il premio al miglior cortometraggio e al miglior lungometraggio della 14a edizione di “Lo Spiraglio” FilmFestival della salute mentale, da una giuria composta da addetti ai lavori appartenenti all’ambito sociale, psichiatrico e cinematografico. Quest’anno sarà inoltre costituita una giuria popolare, aperta agli utenti dei centri diurni e al pubblico degli appassionati, che assegnerà il Premio del Pubblico dello Spiraglio, un riconoscimento al film in concorso che ha mostrato particolari qualità o per la fase di realizzazione o per le potenzialità di promozione della salute o di prevenzione. Le modalità e il regolamento verranno pubblicati in seguito sul sito del Festival. Il programma dell’evento sarà pubblicato sul sito del festival (www.lospiragliofilmfestival.org).Nella cerimonia finale verranno assegnati i seguenti premi:Premio “lo Spiraglio Fondazione Roma Solidale Onlus”Premio “Fausto Antonucci” di 1.000 euro al miglior cortometraggio;Premio “Jorge Garcia Badaracco – Fondazione Maria Elisa Mitre” di 1.000 euro al miglior lungometraggio;Premio SAMIFO, di 1000 euro assegnato da una giuria dedicata, formata da 3 esperti indicati dal Centro Samifo ASL Roma 1Premio Luciano De Feo, di 1000 euro assegnato dal Comitato di SelezionePer maggiori informazioniwww.lospiragliofilmfestival.orgspiragliofest@gmail.com