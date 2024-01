Rotary Club Bari Mediterraneo: concerto solidale per la cura e il benessere

BARI - Il Rotary Club Bari Mediterraneo ha il piacere di annunciare un evento straordinario che unisce la musica all'impegno solidale. Il 21 febbraio prossimo, la prestigiosa voce del soprano Katia Ricciarelli e il talentuoso tenore Francesco Zingariello si esibiranno in un concerto eccezionale presso la legione allievi della guardia di finanza, grazie alla gentile concessione del Comandante.Durante la serata, gli artisti non solo allieteranno il pubblico con esibizioni di grande bellezza, ma parteciperanno anche a un dialogo interattivo con i partecipanti. Il conduttore Mauro Pulpito guiderà l'incontro, aprendo spazio alle domande del pubblico rivolte a Katia Ricciarelli e Francesco Zingariello.Ciò che rende questo evento ancora più speciale è la finalità benefica che lo caratterizza. Il ricavato netto, grazie alla generosità degli artisti e alla collaborazione del Comandante della legione, sarà devoluto all'Istituto tumori Giovanni Paolo II° di Bari. Questi fondi saranno destinati a equipaggiare e fornire tutto il necessario per la cura, compresa l'attenzione estetica, in una delle sale dell'ospedale.Il Rotary Club Bari Mediterraneo invita tutti a partecipare a questo concerto di solidarietà, contribuendo così a diffondere le "note della solidarietà" e a raggiungere il massimo risultato per questo service. Per ulteriori informazioni e esigenze, il club è a disposizione e può essere contattato direttamente.Unendo la passione per la musica alla volontà di fare del bene, il Rotary Club Bari Mediterraneo promuove un'esperienza che va al di là dell'ascolto, contribuendo attivamente alla cura e al benessere delle persone attraverso la solidarietà.