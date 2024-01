A Mesagne arriva Dedalo con 'l’Aperitivo per la Mente' degli imprenditori e dei professionisti

MESAGNE - Viviamo in un territorio che ha sempre più bisogno di professionisti esperti e competenti (consulenti, esperti digitali, ma anche creativi, fotografi e videomaker) ma che ancora non ha quella “propensione all’investimento” che invece è tipica di altre regioni d’Italia.Il risultato? Un oceano rosso di preventivi al ribasso e clienti che pretendono di avere tanto, pagando poco, in ancora meno tempo.Davvero l’unico modo per avere successo professionale è andare a proporre le proprie competenze al nord, o all’estero?In Dedalo e Snasto pensano di no.Il 25 Gennaio alle ore 19, nella sede dell’agenzia di marketing mesagnese (Snasto), tutti i professionisti (digitali e non) e gli imprenditori impegnati nel B2B nel territorio sono invitati ad un Aperitivo per la Mente per parlare di queste sfide e di come superarle.Come funziona?È un format basato sul confronto informale, accompagnato da drink e salatini, per stimolare i partecipanti a mettere a terra dubbi e domande, e a rispondere con le proprie esperienze e storie passate. “Abbiamo accolto subito l’invito di Francesco Vergallo referente di Dedalo, perché ci piace l’idea di creare uno spazio aperto e schietto di confronto tra tutti i professionisti del mondo B2B” dice Attilio Grisi, co-fondatore di Snasto. “È arrivato il momento di parlare del proverbiale “elefante nella stanza”: quanto dovrebbero costare i servizi dei professionisti B2B? Come fare a crescere mantenendosi sani di mente? Come fare a prendersi i clienti giusti e a non cadere nella guerra dei prezzi?”Nel corso dell’evento verranno presentate anche le testimonianze di alcuni professionisti che hanno già fatto “l’azzardo”: posizionarsi con delle regole rigide e dei prezzi quasi fuori mercato. Qual è stata la loro esperienza? Qual è il bilancio di questa scelta?Per chi ha una lunga carriera alle spalle, o per chi è all’inizio, si tratta di un appuntamento da non perdere: anche il nostro territorio ha bisogno della rete e dello stimolo che ne deriva e non c’è niente di meglio che un aperitivo di networking per costruire relazioni.L’appuntamento è in Snasto - Via Torre S. Susanna 124, Mesagne (BR) per giovedì 25 gennaio 2024 dalle 19.00.L’evento è gratuito ma è necessario registrarsi su https://bit.ly/3SdHm95