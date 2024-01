RSA Puglia: manifestazione al TAR di Bari contro l'aumento delle quote di compartecipazione

ANDRIA - Il giorno cruciale è giunto per gli anziani e le persone fragili ricoverate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali della Puglia, poiché la questione dell'aumento delle quote di compartecipazione sarà discussa presso il TAR Puglia di Bari. La decisione della Regione Puglia di raddoppiare le quote di compartecipazione, portandole dal 30% al 50%, ha suscitato preoccupazioni e proteste da parte di associazioni e gruppi operativi che si battono per la tutela dei diritti degli ospiti delle RSA.I Gruppi Operativi "RSA Santa Maria Don Uva" di Foggia e "Io Ci Sono!" di Andria hanno reso noto il loro impegno nella battaglia per contrastare questa decisione. In concomitanza con la discussione al TAR Puglia, è previsto un presidio in Piazza Massari, organizzato dall'Associazione di Impegno Civico "Io Ci Sono!" e dal "Gruppo Operativo RSA Santa Maria Don Uva di Foggia".L'appuntamento è fissato per martedì 23 gennaio 2024, quando il TAR Puglia dovrà esprimersi sul ricorso presentato dalle associazioni di categoria che rappresentano parte dei gestori delle RSA. Il ricorso contesta la decisione retroattiva della Regione Puglia di aumentare la quota di compartecipazione dalla famiglia dal 30% al 50%.Il Sit In Pacifico, in programma dalle ore 10:00 in Piazza Massari a Bari, vedrà la partecipazione delle famiglie degli ospiti delle RSA che si sono costituite "ad adiuvandum" nei giudizi in corso. A coordinare questa azione pacifica e democratica sarà il Presidente di "Io Ci Sono!", l'attivista sociale Savino Montaruli. La manifestazione rappresenta un'opportunità per esprimere solidarietà e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla delicata situazione degli anziani e degli ospiti delle RSA in Puglia.