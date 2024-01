Rutigliano, approvato il Documento Strategico del Commercio

RUTIGLIANO - Il Documento Strategico del Commercio a Rutigliano è finalmente realtà. Nella seduta consiliare del 29 dicembre scorso, il Consiglio Comunale ha approvato il Documento in questione, a margine di un lungo percorso partecipato che ha visto impegnati, in prima linea, Amministrazione Comunale, Uffici Comunali, associazioni di categoria, commercianti e cittadini. Partendo proprio dall’individuazione delle svariate esigenze emerse in sede di confronto, è stato realizzato un apparato normativo ed organizzativo in grado di valorizzare, a pieno, il commercio cittadino. Un apparato che, nel concreto, si traduce in una relazione generale – volta, perlopiù, ad inquadrare il locale contesto commerciale – e ben sei regolamenti introdotti: dehors, commercio su aree pubbliche, carburanti, edicole, medie strutture di vendita e pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.Con l’approvazione del Documento Strategico del Commercio, il Comune di Rutigliano volge lo sguardo al rilancio del commercio locale nell’immediato futuro partendo da un adeguamento alle attuali discipline nazionali ed europee. Un allineamento dal quale l’Amministrazione Comunale intende partire per realizzare un ambiente commerciale dinamico e in grado, al tempo stesso, di attrarre nuovi investimenti in una mera ottica di crescita. Di «risultato storico per Rutigliano e per la comunità» ha parlato il sindaco Giuseppe Valenzano. «Questo documento rappresenta la base su cui costruire il futuro del commercio a Rutigliano» ha commentato l’assessore con delega alle attività produttive Tonio Romito.Giuseppe Valenzano, sindaco di Rutigliano: «L’approvazione del Documento Strategico del Commercio rappresenta un risultato davvero storico per Rutigliano e per la nostra comunità. Siamo riusciti ad innovare – sul piano normativo - una materia disciplinata, fino a poco tempo fa, da regolamenti vetusti e, al tempo stesso, contrassegnata da tanta incertezza. Adesso, con il Documento Strategico, volgiamo lo sguardo al futuro creando una base solida per lo sviluppo del commercio cittadino».Tonio Romito, assessore Attività Produttive: «Quello compiuto è un passo molto importante per Rutigliano. Il Documento, infatti, ha l'obiettivo di dotare il nostro comune di un apparato normativo in grado di valorizzare, a pieno, il commercio sul nostro territorio, tenendo fede alle diverse esigenze emerse in sede di confronto. L'approvazione del Documento, infatti, rappresenta solo il risultato finale di un percorso partecipato che ha visto collaborare, fianco a fianco, Amministrazione, uffici comunali, associazioni di categoria, commercianti e cittadini. Ringrazio quanti si sono prodigati, con impegno e dedizione, per portare a compimento questo progetto, in particolare l'avv. Sciscioli, il Presidente della IV Commissione Vito Gallo e tutti gli uffici comunali».