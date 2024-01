Rutigliano, Polizia locale arresta giovane aggressore in tentato furto

RUTIGLIANO - Il 24 gennaio 2024, intorno alle 08:45, la Polizia Locale di Rutigliano ha sventato un tentato furto ai danni di una sessantacinquenne locale. Durante controlli ordinari del territorio, un giovane ha aggredito la vittima nel tentativo di sottrarle la borsetta, spingendola a terra. Le grida dell'aggredita hanno attirato l'attenzione di un agente di Polizia Locale, che è intervenuto prontamente, riuscendo a bloccare il giovane nonostante i suoi tentativi di sfuggire.Al sopraggiungere di altri agenti, il ragazzo è stato dichiarato in arresto, e durante la perquisizione gli è stato sequestrato un coltello a serramanico. Successivamente, è stato condotto negli uffici del Corpo della Polizia Locale e poi al carcere di Bari.Il sindaco di Rutigliano, Giuseppe Valenzano, ha espresso profonda gratitudine al comando di Polizia Locale per l'intervento tempestivo che ha sventato il furto e arrestato l'aggressore. Valenzano ha annunciato l'intenzione di conferire un encomio all'agente intervenuto, riconoscendo il coraggio dimostrato nel mettere in salvo la vita della donna.