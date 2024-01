Santeramo in Colle, sospeso il Consiglio comunale

BARI - Il Prefetto di Bari ha disposto, ai sensi dell’art. 141 del TUOEL, la sospensione del Consiglio comunale di Santeramo in Colle e la contestuale nomina del Dott. Alberto Monno – Viceprefetto, in servizio presso la Prefettura di Bari – quale Commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell’Ente.Il provvedimento è scaturito a seguito dell’avvenuta approvazione, in Consiglio comunale, della mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso.