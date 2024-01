Scoperti oltre 22mila articoli natalizi pericolosi nel Barese: sequestro delle Fiamme Gialle

BARI - Le Fiamme Gialle del Nucleo Operativo Metropolitano di Bari, delle Compagnie di Monopoli e Molfetta, insieme alla Tenenza di Putignano, hanno individuato oltre 22.000 articoli natalizi, tra addobbi e luci, che rappresentano un pericolo per i consumatori. In seguito a mirati controlli, è stato eseguito un sequestro amministrativo presso quattro esercizi commerciali, poiché i prodotti non rispondevano ai requisiti di conformità e sicurezza previsti.Le attività illecite denunciate dalla Guardia di Finanza riguardano principalmente la violazione dell'obbligo stabilito dal Codice del Consumo in merito alla denominazione legale o merceologica dei prodotti. Le norme richiedono che gli articoli commercializzati sul territorio nazionale siano dotati di indicazioni in italiano, riportando l'identità del produttore e dell'importatore, i materiali utilizzati e le istruzioni d'uso.Durante i controlli, è emerso anche il mancato utilizzo della marcatura ‘CE’ (‘European Conformity’) su alcuni prodotti, in particolare adattatori elettrici, i quali sono stati sottoposti a sequestro amministrativo. Per le violazioni riscontrate, sono state applicate sanzioni amministrative nei confronti dei titolari delle diverse società coinvolte, che sono state segnalate alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Queste azioni mirate delle Fiamme Gialle mirano a garantire la sicurezza dei consumatori nel periodo natalizio, evitando il commercio di prodotti pericolosi sul territorio nazionale.