Serie C, Foggia-Avellino match clou

Nel Foggia sarà indisponibile il centrocampista Di Noia squalificato e debutterà il neo acquisto Millico che giocherà in attacco insieme a Tonin. Nei campani, assente il centravanti Patierno per squalifica, in avanti ci saranno Gori e Sgarbi.

- Foggia-Avellino è il match clou della ventiduesima giornata, la terza di ritorno del girone C di Serie C. La gara si disputerà domani alle 20,45 allo “Zaccheria”. Per i dauni sarà una gara insidiosa perché gli irpini dovranno vincere per restare in corsa verso la promozione in Serie B e i pugliesi cercheranno il successo per avvicinarsi alla zona play off.